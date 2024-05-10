Лідер невизнаного Придністров'я не бачить причин для ескалації у регіоні

Фактичний лідер невизнаного Придністров’я Вадим Красносельський заявив, що не бачить загрози ескалації між Кишиневом і Тирасполем, тому що "ніхто не хоче війни".

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це він сказав у публічних коментарях 9 травня.

Красносельський сказав, що "ризик ескалації зберігається завжди", але зараз для неї немає причин, оскільки цього не хочуть ані у Кишиневі, ані в Тисрасполі.

"Я бачу, що керівництво Молдови зараз не прагне есклації у Придністров’ї, а керівництво Придністров’я не хоче ескалації у Молдові… Звісно, між нами значні розбіжності, різне ставлення до історії, але у питанні миру наші позиції співпадають. Придністров’я однозначно не хоче війни", – заявив він.

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Як відомо, перед великим з’їздом у Придністров’ї наприкінці лютого були побоювання, що там можуть ухвалити звернення до Кремля із закликом взяти регіон до складу Росії, але цього не сталося (про це – у статті "Придністров’я обмежилося натяками").

Президентка Молдови Мая Санду казала, що сподівається на "геополітичну можливість" вирішити конфлікт у Придністров’ї.

В одному з останніх інтерв’ю вона заперечила, що Україна нібито пропонувала Молдові допомогу, щоб "закрити питання" з Придністров’ям.

Про те, у якому стані та що має на озброєнні російський контингент у Придністров'ї, читайте у статтях "Чи можливий напад РФ на Україну з території Придністров'я",

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