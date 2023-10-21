ЄС і США закликали Косово та Сербію відновити діалог щодо нормалізації

Спецпредставники Європейського Союзу та Сполучених Штатів із Західних Балкан у суботу відвідали столицю частково визнаного Косова Приштину, де закликали її та Сербію відновити процес нормалізації відносин.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AP.

Посол ЄС Мирослав Лайчак і спеціальний представник США на Західних Балканах Габріель Ескобар зустрілися з прем'єр-міністром Косова Альбіном Курті. Їх супроводжували дипломати з Німеччини, Франції та Італії.

За словами Лайчака, що під час зустрічі з Курті західні дипломати підкреслили, що "терористичний напад на косовську поліцію з боку озброєних осіб є явною і безпрецедентною ескалацією", але водночас підкреслює нагальність нормалізації відносин.

"Якщо не буде діалогу (між Сербією та Косовом. – Ред.), може статися повторення ескалації", – сказав представник ЄС.

Він також нагадав про зобов’язання Приштини створити асоціацію муніципалітетів із сербською більшістю на півночі Косова, яка має гарантувати права сербського населенні і без якої "не буде жодного прогресу на європейському шляху Косова".

За посередництва Євросоюзу Сербія та Косово на початку року погодились на план нормалізації відносин із десяти пунктів, але переговорному процесу завадила ескалація на півночі Косова через проведення там дострокових виборів, проігнорованих сербами.

У вересні на півночі Косова стались сутички зі стріляниною з боку озброєних невідомих людей, в результаті яких загинув косовський поліцейський. Приштина стверджує, що невідомі діяли за вказівкою Сербії, маючи намір дестабілізувати ситуацію в регіоні.

У відповідь на це НАТО посилив миротворчі сили в Косові, залучивши додаткових військовослужбовців із Великої Британії та Румунії й надіславши їм важке озброєння.

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