ЕС и США призвали Косово и Сербию возобновить диалог по нормализации

Спецпредставители Европейского Союза и Соединенных Штатов по Западным Балканам в субботу посетили столицу частично признанного Косово Приштину, где призвали ее и Сербию возобновить процесс нормализации отношений.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Посол ЕС Мирослав Лайчак и специальный представитель США на Западных Балканах Габриэль Эскобар встретились с премьер-министром Косово Альбином Курти. Их сопровождали дипломаты из Германии, Франции и Италии.

По словам Лайчака, что во время встречи с Курти западные дипломаты подчеркнули, что "террористическое нападение на косовскую полицию со стороны вооруженных лиц является явной и беспрецедентной эскалацией", но в то же время подчеркивает неотложность нормализации отношений.

"Если не будет диалога (между Сербией и Косово. – Ред.), может произойти повторение эскалации", – сказал представитель ЕС.

Он также напомнил об обязательствах Приштины создать ассоциацию муниципалитетов с сербским большинством на севере Косово, которая должна гарантировать права сербского населения и без которой "не будет никакого прогресса на европейском пути Косово".

При посредничестве Евросоюза Сербия и Косово в начале года согласились на план нормализации отношений из десяти пунктов, но переговорному процессу помешала эскалация на севере Косово из-за проведения там досрочных выборов, проигнорированных сербами.

В сентябре на севере Косово произошли столкновения со стрельбой со стороны вооруженных неизвестных людей, в результате которых погиб косовский полицейский. Приштина утверждает, что неизвестные действовали по указанию Сербии, намереваясь дестабилизировать ситуацию в регионе.

В ответ на это НАТО усилил миротворческие силы в Косово, привлекая дополнительных военнослужащих из Великобритании и Румынии и направив им тяжелое вооружение.

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