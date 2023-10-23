Армения и Азербайджан проведут переговоры с участием Ирана, Турции и России

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении проведут переговоры о нормализации отношений в Тегеране при участии глав МИД Ирана, Турции и России.

Как сообщает Reuters, пишет "Европейская правда", такую информацию распространили иранские и российские информагентства.

Темой встречи названо "движение к мирному соглашению" между Арменией и Азербайджаном после того, как Баку вернул под свой контроль Нагорный Карабах.

Это также первая с тех пор встреча глав МИД этих стран с министром иностранных дел России.

В Иране анонсировали эту встречу как намерения поговорить о региональных вопросах "без вмешательства нерегиональных игроков".

Как известно, после операции Азербайджана по возвращению Карабаха официальный Ереван активизировал курс на сближение с Западом, а в ЕС обсуждают увеличение поддержки Армении.

В России по этому поводу заявили, что Армения превращается в "Украину №3".

Ранее в октябре армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку по итогам встреч при европейском посредничестве сформулировали "дорожную карту" нормализации отношений.