Рейтинг правительственной коалиции Германии достиг нового минимума

Поддержка правительственной коалиции канцлера Германии Олафа Шольца упала до рекордно низкого уровня.

Об этом свидетельствует опрос общественного мнения института INSA, опубликованный Bild am Sonntag, сообщает "Европейская правда".

Согласно опросу, рейтинг социал-демократов Шольца упал до 16%. На федеральных выборах два года назад их поддержка была на 9,7 процентных пункта больше.

Как свидетельствует исследование, две другие партии коалиции – "Зеленые" да "Свободные демократы" – получили 13% и 5% соответственно.

По данным опроса, сейчас лишь чуть более чем каждый третий избиратель (34%) проголосовал бы за партии правящей коалиции, что является самым низким уровнем поддержки для нее с момента ее избрания в сентябре 2021 года.

Рейтинг поддержки крупнейшей оппозиционной партии, консервативного ХДС, увеличился до 29%, тогда как поддержка правопопулистской "Альтернатива для Германии" (АдГ) осталась на уровне 22%.

Согласно исследованию, на сегодня правительством канцлера Олафа Шольца недовольны 71% респондентов – это также рекорд (довольных лишь 24%).

Примечательно, что граждане также не видят четкой альтернативы нынешнему правительству, ведь лишь 18% считают, что большая коалиция (ХДС/ХСС и СДПГ) руководила бы Германией лучше, чем нынешняя.

Ранее сообщалось, что согласно опросу, в Германии возросло количество людей, которые придерживаются правоэкстремистских взглядов.

В последние месяцы АдГ стабильно занимала второе или даже первое место в рейтингах, отражая разочарование немцев политикой действующего коалиционного правительства во главе с Олафом Шольцом.

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