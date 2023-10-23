Азербайджан проводить перші військові навчання з Туреччиною після операції в Карабаху

Азербайджан заявив у понеділок, що розпочав серію спільних військових навчань зі своїм найближчим союзником Туреччиною – перших після того, як Баку повернув під свій контроль Нагірний Карабах.

Про це йдеться у повідомленні азербайджанського міністерства, пише "Європейська правда".

Міністерство оборони Азербайджану заявило, що в навчаннях, названих на честь засновника сучасної Туреччини Мустафи Кемаля Ататюрка, беруть участь до 3000 військових.

У повідомленні сказано, що навчання проводять по всьому Азербайджану, в тому числі в Баку, у Нахічеванському ексклаві, який межує з Туреччиною, та на "звільнених територіях".

"Залучено… 130 одиниць бронетехніки, до 100 артилерійських знарядь, понад 20 авіаційних і льотних засобів, інженерну техніку та малі боти", – йдеться у повідомленні.

ФОТО: міноборони азербайджану

Вірменія та Азербайджан нещодавно заявили про готовність підписати мирний договір, формально завершуючи свій конфлікт після перемоги Баку в Карабаху та виїзду звідти майже всього етнічного вірменського населення.

Міністри закордонних справ двох країн, а також міністри закордонних справ Туреччини, Ірану та Росії повинні провести переговори в Тегерані в понеділок щодо досягнення мирної угоди.

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