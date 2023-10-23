Азербайджан проводит первые военные учения с Турцией после операции в Карабахе

Азербайджан заявил в понедельник, что начал серию совместных военных учений со своим ближайшим союзником Турцией – первых после того, как Баку вернул под свой контроль Нагорный Карабах.

Об этом говорится в сообщении азербайджанского министерства, пишет "Европейская правда".

Министерство обороны Азербайджана заявило, что в учениях, названных в честь основателя современной Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, участвуют до 3000 военных.

В сообщении сказано, что учения проводятся по всему Азербайджану, в том числе в Баку, в Нахичеванском эксклаве, который граничит с Турцией, и на "освобожденных территориях".

"Привлечено... 130 единиц бронетехники, до 100 артиллерийских орудий, более 20 авиационных и летных средств, инженерную технику и малые боты", – говорится в сообщении.

ФОТО: МИНОБОРОНЫ АЗЕРБАЙДЖАНА

Армения и Азербайджан недавно заявили о готовности подписать мирный договор, формально завершая свой конфликт после победы Баку в Карабахе и выезда оттуда почти всего этнического армянского населения.

Министры иностранных дел двух стран, а также министры иностранных дел Турции, Ирана и России должны провести переговоры в Тегеране в понедельник по достижению мирного соглашения.

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