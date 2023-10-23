ЗМІ: Ірландія може обмежити термін перебування українців у державних помешканнях

Ірландія розглядає можливість обмежити тривалість перебування українських біженців у помешканнях, які надає держава, до трьох місяців, після чого їм доведеться шукати власне житло.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Irish Examiner із посиланням на джерело в уряді.

За інформацією видання, після трьох місяців проживання в державних помешканнях українці повинні будуть або знайти житло в приватному секторі, або переїхати в житло, що перебуває в заставі у домовласників.

Джерело в уряді повідомило, що рішення про обмеження часу проживання має на меті привести пропозицію Ірландії у відповідність з іншими країнами ЄС.

За оцінками Міністерства фінансів країни, витрати на забезпечення житлом і виплати для українських біженців зростуть до 2,5 млрд євро у 2024 році, що становить майже половину додаткових витрат, виділених на всі відомства в наступному році.

Зазначають, що майже 17 тисяч українських біженців вже живуть у кімнатах або будинках, що перебувають у заставі у власників, які отримують грант від держави.

Раніше повідомлялося, що в Ірландії українських біженців можуть розміщувати у наметах через брак житла, який уряд країни назвав суттєвим.

Перед цим стало відомо, що українським біженцям, які проживають у готелі в західноірландському графстві Мейо, загрожує виселення за відмову платити за харчування.

Станом на 30 червня цього року майже 4,07 мільйона негромадян ЄС, які залишили Україну через війну, мали статус тимчасового захисту в країнах Євросоюзу.