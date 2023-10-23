СМИ: Ирландия может ограничить срок пребывания украинцев в государственных помещениях

Ирландия рассматривает возможность ограничить продолжительность пребывания украинских беженцев в помещениях, которые предоставляет государство, до трех месяцев, после чего им придется искать собственное жилье.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Irish Examiner со ссылкой на источник в правительстве.

По информации издания, после трех месяцев проживания в государственных помещениях украинцы должны будут либо найти жилье в частном секторе, либо переехать в жилье, находящееся в залоге у домовладельцев.

Источник в правительстве сообщил, что решение об ограничении времени проживания имеет целью привести предложение Ирландии в соответствие с другими странами ЕС.

По оценкам Министерства финансов страны, расходы на обеспечение жильем и выплаты для украинских беженцев вырастут до 2,5 млрд евро в 2024 году, что составляет почти половину дополнительных расходов, выделенных на все ведомства в следующем году.

Отмечается, что почти 17 тысяч украинских беженцев уже живут в комнатах или домах, находящихся в залоге у владельцев, которые получают грант от государства.

Ранее сообщалось, что в Ирландии украинских беженцев могут размещать в палатках из-за нехватки жилья, которую правительство страны назвало существенной.

Перед этим стало известно, что украинским беженцам, проживающим в отеле в западноирландском графстве Мейо, грозит выселение за отказ платить за питание.