В полиции Германии заявляют о нехватке кадров для реализации более массовой депортации нелегалов

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер готовится представить план, предусматривающий упрощение и ускорение процедур высылки нелегальных мигрантов, однако в полиции говорят о нехватке кадров для реализации этих мероприятий.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Rheinische Post.

"В среду я представлю на рассмотрение правительства наш комплексный законодательный пакет, направленный на увеличение количества и ускорение репатриации мигрантов. Те, кто не имеет права оставаться в Германии, должны покинуть нашу страну", – сказала Фезер.

Однако еще до того, как немецкое правительство будет рассматривать запланированный пакет мер, профсоюз полиции Германии (GdP) предупредил о массовой нехватке кадров в оперативных группах.

"Если депортаций будет значительно больше, федеральной и земельной полиции придется задействовать значительно больше сил, чем раньше. Мы движемся к невероятной нагрузке на полицию только из-за разработки законодательства", – сказал глава профсоюза Йохен Копельке.

По его словам, для реализации этих средств необходимо еще более 300 полицейских.

"Если депортаций будет больше, нам понадобится как минимум такое количество дополнительного личного состава", – подчеркнул Копельке.

Ранее канцлер Олаф Шольц заявлял, что для сокращения нелегальной миграции властям придется массово депортировать тех, кто не имеет права оставаться в Германии.

Также Шольц говорил, что ключевым инструментом в уменьшении наплыва мигрантов в Европу являются соглашения о репатриации с третьими странами, и критиковал лидеров других государств за то, что они борются с проблемой "жесткой риторикой".

16 октября правительство Германии ввело временный внутренний пограничный контроль на сухопутных границах с Польшей, Чехией и Швейцарией из-за миграционных проблем.