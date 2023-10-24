У берегов Германии столкнулись два грузовых судна: одно затонуло, есть пропавшие без вести

В Северном море в результате столкновения двух грузовых кораблей у берегов Германии одно судно затонуло, несколько человек считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщило немецкое Центральное командование по чрезвычайным ситуациям на море, пишет "Европейская правда".

Столкновение произошло около 5 часов утра. В 12 морских милях (22 километрах) к юго-западу от архипелага Гельголанд столкнулись грузовые суда – Polesie под флагом Багамских островов и Verity под флагом Великобритании. Verity в результате затонуло.

Корабль Verity источник: shippingexplorer.net

Одного человека спасли из воды, несколько человек считаются пропавшими без вести. Поиски пропавших продолжаются. Задействованы многочисленные корабли.

Polesie сейчас находится на плаву. На его борту – 22 человека.

Судно Polesie источник: vesseltracker.com

В поисках участвуют спасательные суда Hermann Marwede и Bernhard Gruben Немецкого общества спасения пострадавших от кораблекрушения (DGzRS), аварийный буксир Nordic, лоцманское судно Wangerooge, катер водной полиции Sylt и вертолет Sea King ВМС Германии.

Другие корабли, в частности катер водной полиции и спасательный крейсер, направляются к месту аварии.

Напомним, у берегов Греции в ночь на понедельник, 16 октября, затонуло судно с мигрантами, в результате чего по меньшей мере три человека погибли.