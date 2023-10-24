Франція підтвердила загибель в Ізраїлі 30 своїх громадян, ще 9 вважаються зниклими

Внаслідок нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль підтверджено загинули 30 вихідців з Франції, доля ще 9 людей точно не відома.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив президент Франції Емманюель Макрон.

Макрон зазначив, що внаслідок нападу бойовиків ХАМАС на прикордонні селища в Ізраїлі 7 жовтня загинули тридцять вихідців з Франції.

Nous sommes liés à Israël par le deuil.



Trente de nos compatriotes ont été assassinés le 7 octobre. Neuf autres sont encore portés disparus ou retenus en otage.



À Tel-Aviv, auprès de leurs familles, j'ai exprimé la solidarité de la Nation. pic.twitter.com/d62qT7e8US — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 24, 2023

"Ще дев’ять вважаються зниклими або у заручниках", – зазначив президент.

Перед цим МЗС озвучувало дані про сімох зниклих вихідців із Франції. Нещодавно бойовики ХАМАС публікували відео викраденої 21-річної дівчини з Франції, тож принаймні про неї відомо, що вона у полоні.

Нагадаємо, Національна антитерористична прокуратура Франції веде розслідування за фактом загибелі французьких громадян в Ізраїлі після нападу бойовиків ХАМАС.

Вранці 24 жовтня Макрон прибув до Ізраїлю з "візитом солідарності".