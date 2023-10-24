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Франція підтвердила загибель в Ізраїлі 30 своїх громадян, ще 9 вважаються зниклими

Вівторок, 24 жовтня 2023, 11:59

Внаслідок нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль підтверджено загинули 30 вихідців з Франції, доля ще 9 людей точно не відома. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив президент Франції Емманюель Макрон. 

Макрон зазначив, що внаслідок нападу бойовиків ХАМАС на прикордонні селища в Ізраїлі 7 жовтня загинули тридцять вихідців з Франції.

"Ще дев’ять вважаються зниклими або у заручниках", – зазначив президент. 

Перед цим МЗС озвучувало дані про сімох зниклих вихідців із Франції. Нещодавно бойовики ХАМАС публікували відео викраденої 21-річної дівчини з Франції, тож принаймні про неї відомо, що вона у полоні. 

Нагадаємо, Національна антитерористична прокуратура Франції веде розслідування за фактом загибелі французьких громадян в Ізраїлі після нападу бойовиків ХАМАС.  

Вранці 24 жовтня Макрон прибув до Ізраїлю з "візитом солідарності". 

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