В Италии отрицают количество погибших из-за взрыва в больнице в Газе

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что в результате взрыва в больнице в Газе погибло около 50 человек, а не почти 500, как заявил ХАМАС.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Sky TG24, информирует ANSA.

Глава МИД Италии отметил, что Израиль непричастен к ракетному удару по больнице, ведь пока попадает только по целям террористической группировки ХАМАС.

"Даже ракета, которая попала в больницу в Газе, и которую сначала приписывали Израилю, не была его ракетой. Она упала на автостоянку больницы и вызвала около 50 смертей, а не 500, как сообщалось", – подчеркнул Таяни.

"Мы должны предотвратить то, чтобы пропаганда играла негативную роль, подстрекая арабские массы", – резюмировал глава внешнеполитического ведомства Италии.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что британская разведка считает причиной взрыва в больнице Аль-Ахли в секторе Газа выпущенную с палестинской стороны ракету.

На прошлой неделе в больнице Аль-Ахли, что в секторе Газа, произошел взрыв. Палестинские власти заявили, что в результате погиб 471 человек, но западные спецслужбы считают, что речь идет о меньшем количестве жертв – 100-300.

Гибель гражданских в Аль-Ахли вызвала волну антиизраильских протестов в арабских странах. Западные лидеры осудили удар по больнице, а в Еврокомиссии призвали его расследовать.

Ранее о непричастности Израиля к тому, что произошло, заявляли Соединенные Штаты и Франция.