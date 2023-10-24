Лідер головної опозиційної партії Греції виключив трьох її членів за критику

У Греції новий лідер провідної опозиційної партії СІРІЗА Стефанос Касселакіс виключив з лав політсили трьох її членів, які критикували його під час виступів на телебаченні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

За даними видання, серед виключених політиків – троє колишніх міністрів, які обіймали посади в період перебування СІРІЗА при владі у 2015-2019 роках. Це ексміністр енергетики та довкілля Панос Скурлетіс, колишній перший заступник міністра національної оборони і міністр міграційної політики Дімітріс Віцас, а також колишній міністр освіти Нікос Філіс.

Лідер СІРІЗА Касселакіс, коментуючи рішення про виключення, зазначив, що ці політики стали "телевізійними спонсорами" нинішнього прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса.

Всі троє неодноразово звинувачували Касселакіса у ЗМІ у відсутності чіткої політичної ідеології.

Примітно, що про виключення членів партії Касселакіс оголосив у Twitter (X). У відповідь на це один з виключених членів СІРІЗА Філіс заявив: "Я є членом СІРІЗА. Пан Касселакіс не може позбавити мене цього статусу. Існують процедури і статути. Пан Касселакіс повинен поважати статут. Виключення членів партії через Twitter – це не спосіб функціонування партії".

Дімітріс Віцас розповів, що для виключення з СІРІЗА рішення має бути проголосоване більшістю у дві третини голосів у комітеті з етики та затверджене центральним комітетом партії.

"Я можу співіснувати з Касселакісом. Але умови мають бути справедливими. Чи є сенс співіснувати в партії, де над твоєю головою висить дамоклів меч?", – сказав він.

Нагадаємо, у вересні багаторічний лідер СІРІЗА Алексіс Ципрас після невдачі на парламентських виборах пішов у відставку, його місце посів політичний новачок Стефанос Касселакіс.