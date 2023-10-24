Лидер главной оппозиционной партии Греции исключил трех ее членов за критику

В Греции новый лидер ведущей оппозиционной партии СИРИЗА Стефанос Касселакис исключил из рядов политсилы трех ее членов, которые критиковали его во время выступлений на телевидении.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

По данным издания, среди исключенных политиков – трое бывших министров, занимавших должности в период пребывания СИРИЗА у власти в 2015-2019 годах. Это экс-министр энергетики и окружающей среды Панос Скурлетис, бывший первый заместитель министра национальной обороны и министр миграционной политики Димитрис Вицас, а также бывший министр образования Никос Филис.

Лидер СИРИЗА Касселакис, комментируя решение об исключении, отметил, что эти политики стали "телевизионными спонсорами" нынешнего премьер-министра Кириакоса Мицотакиса.

Все трое неоднократно обвиняли Касселакиса в СМИ в отсутствии четкой политической идеологии.

Примечательно, что об исключении членов партии Касселакис объявил в Twitter (X). В ответ на это один из исключенных членов СИРИЗА Филис заявил: "Я являюсь членом СИРИЗА. Господин Касселакис не может лишить меня этого статуса. Существуют процедуры и уставы. Господин Касселакис должен уважать устав. Исключение членов партии через Twitter – это не способ функционирования партии".

Димитрис Вицас рассказал, что для исключения из СИРИЗА решение должно быть проголосовано большинством в две трети голосов в комитете по этике и утверждено центральным комитетом партии.

"Я могу сосуществовать с Касселакисом. Но условия должны быть справедливыми. Есть ли смысл сосуществовать в партии, где над твоей головой висит дамоклов меч?", – сказал он.

Напомним, в сентябре многолетний лидер СИРИЗА Алексис Ципрас после неудачи на парламентских выборах ушел в отставку, его место занял политический новичок Стефанос Касселакис.