У Фінляндії розслідують понад 660 випадків порушень санкцій проти РФ

З лютого 2022 року митниця Фінляндії розпочала понад 660 попередніх розслідувань випадків порушення санкцій, запроваджених ЄС щодо Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

З цієї кількості понад 60 випадків розслідуються як грубе порушення санкційних правил.

Загалом під час перевірки дотримання заходів проти РФ було виявлено понад 27 тисяч перевезень вантажів, перевезення яких може бути заборонено правилами.

В останні кілька місяців митниця припинила спроби вивезення в Росію різної високотехнологічної продукції, а також автомобілів і дронів.

"Практично всі перевірки, які ми проводимо на східному кордоні, наразі стосуються санкцій", – заявив директор відділу митного контролю Самі Ракшит.

До початку війни митники починали попереднє розслідування лише в кількох випадках на рік.

Нагадаємо, у вересні у Фінляндії повітовий суд Східної Уусімаа взяв під варту бізнесмена Габріеля Теміна, якого підозрюють у порушенні санкційних правил з обтяжувальними обставинами.

Перед цим Міністерство фінансів США в межах останнього оголошеного пакета санкцій проти військово-промислового комплексу також запровадило обмеження щодо закордонних компаній, які допомагали РФ із імпортом технологій.