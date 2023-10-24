В Финляндии расследуют более 660 случаев нарушений санкций против РФ

С февраля 2022 года таможня Финляндии начала более 660 предварительных расследований случаев нарушения санкций, введенных ЕС в отношении России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Из этого количества более 60 случаев расследуются как грубое нарушение санкционных правил.

Всего во время проверки соблюдения мер против РФ было выявлено более 27 тысяч перевозок грузов, перевозка которых может быть запрещена правилами.

В последние несколько месяцев таможня пресекла попытки вывоза в Россию различной высокотехнологичной продукции, а также автомобилей и дронов.

"Практически все проверки, которые мы проводим на восточной границе, сейчас касаются санкций", – заявил директор отдела таможенного контроля Сами Ракшит.

До начала войны таможенники начинали предварительное расследование лишь в нескольких случаях в год.

Напомним, в сентябре в Финляндии суд Восточной Уусимаа взял под стражу бизнесмена Габриэля Темина, которого подозревают в нарушении санкционных правил с отягчающими обстоятельствами.

Перед этим Министерство финансов США в рамках последнего объявленного пакета санкций против военно-промышленного комплекса также ввело ограничения в отношении зарубежных компаний, которые помогали РФ с импортом технологий.