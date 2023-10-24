Іспанські ліві домовились у разі формування уряду скоротити робочий тиждень на 2,5 години

Соціалістична робітнича партія Іспанії та крайній лівий блок Sumar у коаліційній угоді, укладеній у вівторок, домовились скоротити робочий тиждень у країні з 40 до 37,5 години зі збереженням заробітної плати.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Питання про скорочення робочого тижня було одним із найскладніших на переговорах між соціалістами й крайніми лівими.

Партія чинного голови уряду Педро Санчеса пропонувала дати роботодавцям право блокувати зменшення кількості робочого часу, натомість Sumar вимагала його скорочення до 35 годин на тиждень.

Відповідно до компромісної коаліційної угоди, партії в разі формування уряду Іспанії ініціюють ухвалення закону, який спершу знизить кількість годин робочого тижня із 40 до 38,5 у 2024 році й до 37,5 – у 2025 році.

Обидва рішення ухвалять на законодавчому рівні з відповідними змінами до трудового кодексу. Ініціативу вже підтримали найбільші профспілки Іспанії, тоді як роботодавці поставились до неї прохолодно.

Коаліційна угода між соціалістами Санчеса й Sumar загалом налічує 230 пунктів і стосується переважно соціальних та фінансових питань – наприклад, оподаткування банків і великих енергетичних компаній, збільшення державного житлового фонду і продовження оплачуваної відпустки у зв'язку з народженням дитини.

Санчес потребує підтримки 33 депутатів нижньої палати парламенту від партії Sumar, а також інших партій, у тому числі тих, що виступають за незалежність Каталонії та Країни Басків, у своєму прагненні продовжити термін перебування на посаді прем'єр-міністра.

Якщо соціалісти і каталонські партії, що виступають за незалежність, не зможуть досягти угоди, країна піде на нові вибори в січні. Потенційно на цих виборах іспанці можуть дати коаліції центристів і ультраправих абсолютну більшість, якої їм не вистачило під час останнього голосування 23 липня.

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