Испанские левые договорились в случае формирования правительства сократить рабочую неделю на 2,5 часа

Социалистическая рабочая партия Испании и крайне левый блок Sumar в коалиционном соглашении, заключенном во вторник, договорились сократить рабочую неделю в стране с 40 до 37,5 часа с сохранением заработной платы.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Вопрос о сокращении рабочей недели был одним из самых сложных на переговорах между социалистами и крайне левыми.

Партия действующего главы правительства Педро Санчеса предлагала дать работодателям право блокировать уменьшение количества рабочего времени, зато Sumar требовала его сокращения до 35 часов в неделю.

Согласно компромиссному коалиционному соглашению, партии в случае формирования правительства Испании инициируют принятие закона, который сначала снизит количество часов рабочей недели с 40 до 38,5 в 2024 году и до 37,5 – в 2025 году.

Оба решения примут на законодательном уровне с соответствующими изменениями в трудовой кодекс. Инициативу уже поддержали крупнейшие профсоюзы Испании, тогда как работодатели отнеслись к ней прохладно.

Коалиционное соглашение между социалистами Санчеса и Sumar в целом насчитывает 230 пунктов и касается преимущественно социальных и финансовых вопросов – например налогообложения банков и крупных энергетических компаний, увеличение государственного жилищного фонда и продление оплачиваемого отпуска в связи с рождением ребенка.

Санчес нуждается в поддержке 33 депутатов нижней палаты парламента от партии Sumar, а также других партий, в том числе выступающих за независимость Каталонии и Страны Басков, в своем стремлении продлить срок пребывания на посту премьер-министра.

Если социалисты и каталонские партии, выступающие за независимость, не смогут достичь соглашения, страна пойдет на новые выборы в январе. Потенциально на этих выборах испанцы могут дать коалиции центристов и ультраправых абсолютное большинство, которого им не хватило во время последнего голосования 23 июля.

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