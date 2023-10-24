Глава МИД Германии призывает открыть "гуманитарные окна" для доставки помощи в Газу

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала приостановить боевые действия в секторе Газа, чтобы доставить гуманитарную помощь местному населению.

Заявление немецкого министра приводит Tagesschau, сообщает "Европейская правда".

Существует потребность в "гуманитарных окнах", сказала Бербок перед заседанием Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.

В последние дни стало понятно, что "гуманитарные паузы чрезвычайно важны для гуманитарных поставок", добавила она.

По ее словам, прежде всего необходимо обеспечить поставки питьевой воды для более чем двух миллионов человек в секторе Газа.

Напомним, накануне Бербок не поддержала призыв ЕС к гуманитарному прекращению огня в секторе Газа, где продолжается противостояние между Израилем и боевиками ХАМАС.

Европейский парламент 19 октября призвал к "гуманитарной паузе" в боевых действиях между Израилем и ХАМАС и выразил "серьезную обеспокоенность" ухудшением гуманитарной ситуации в секторе Газа.

Израиль взял сектор в полную осаду с начала войны, начавшейся после нападения ХАМАС, отказываясь пропускать топливо, воду и продовольствие.

Армия Израиля проводит кампанию массированных бомбардировок сектора Газа с 7 октября, но до сих пор не начала свою наземную военную акцию.