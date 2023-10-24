В Германии - очередная волна "минирований", пострадала штаб-квартира партии Шольца

В Германии во вторник полиция начала расследовать очередную волну сообщений о якобы минировании учреждений в разных городах, в частности Берлине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

В немецкой столице сообщали о "минировании" центрального железнодорожного вокзала, здания радиостанции RTL и штаб-квартиры Социал-демократической партии, известной как Дом Вилли Брандта.

Пресс-секретарь полиции Берлина уточнила, что Deutsche Bahn получил электронное письмо о "минировании" около 3-х часов ночи во вторник. Но проверка не выявила, что пассажирам угрожает опасность.

Что касается штаб-квартиры СДПГ, то правоохранители заявили, что после сообщения о якобы минировании туда направили представителей департамента уголовных расследований, других подробностей не уточняли.

Также поступали сообщения о "минировании" школ в Баварии, Саксонии и Северном Рейне-Вестфалии.

Среди прочего, в Мюнхене угрозы о заминировании поступили в пять школ. В Северном Рейне-Вестфалии такой случай зафиксировали в общеобразовательной школе в Менхенгладбахе. Пострадала также редакция телеканала ARD в Гамбурге.

Аналогичные сообщения в последние дни регулярно поступают в Германии и других европейских странах.

К примеру, в течение прошлой недели во Франции Версальский дворец 7 раз эвакуировали из-за фальшивых сообщений о взрывчатке, последний такой случай произошел в воскресенье.

Волна "минирований" коснулась также аэропортов.