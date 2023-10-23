У Німеччині евакуювали 600 людей через загрозу вибуху на суспільному мовнику

У німецькому місті Майнц провели евакуацію людей з кількох будівель після того, як поліція отримала повідомлення про замінування штаб-квартири німецької суспільної телерадіокомпанії ZDF.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у місцевій поліції, інформує Bild.

Евакуація зачепила будівлю телерадіокомпанії та висотку, в якій розташована адміністрація ZDF. Приблизно 600 осіб були змушені залишити свої робочі місця.

За даними правоохоронців, повідомлення про замінування надійшло до поліції близько 9.20 ранку за київським часом у понеділок.

Операція із залученням службових собак та експертів тривала майже півтори години. Після цього правоохоронці заявили, що загрози немає.

Нагадаємо, протягом минулого тижня у Франції Версальський палац 7 разів евакуювали через фальшиві повідомлення про вибухівку, останній такий випадок стався у неділю.

Хвиля "мінувань" зачепила також аеропорти.

Як відомо, у Франції діє підвищений режим терористичної загрози після того, як позаминулої п'ятниці виходець з Чечні скоїв ісламістський теракт у ліцеї, вбивши вчителя.

Ще однією причиною став не пов'язаний з цим випадком ісламістський теракт у Брюсселі, де нападник застрелив двох шведських футбольних вболівальників.