ЄС запропонує нову модель для сербських муніципалітетів у Косові

Європейська комісія має намір представити нову пропозицію щодо Асоціації сербських муніципалітетів у Косові після нещодавніх зустрічей у Приштині та в Белграді.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Euractiv.

Зовнішньополітичний речник ЄС Петер Стано заявив у вівторок, що Євросоюз запросив главу косовського уряду Альбіна Курті та президента Сербії Александара Вучича до Брюсселя в четвер після візиту до Приштини й Белграда представників Європейського Союзу і країн-членів.

"Були обговорені різні пропозиції та ідеї, деякі в письмовому вигляді, і ці дискусії будуть продовжені. Це також включає сучасну європейську пропозицію щодо статуту Асоціації муніципалітетів з сербською більшістю", – сказав Стано.

Нагадаємо, Приштина та Белград 27 лютого уклали у Північній Македонії Охридську угоду, яка хоч прямо і не вимагає від Сербії визнати незалежність Косова, проте не дозволяє їй виступати проти його вступу до міжнародних організацій, таких як НАТО, ЄС або Рада Європи.

Угода також вимагає від Белграда визнати косовські національні символи, паспорти, дипломи та автомобільні реєстраційні знаки. Натомість Косово має забезпечити належний рівень самоврядування для свого етнічного сербського населення.

18 березня 2023 року був узгоджений додаток, який охоплює імплементацію угоди.

Стано додав, що "від сторін очікують швидкі кроки, щоб довести, що вони віддані продовженню процесу нормалізації, виконуючи свої відповідні зобов'язання за угодою про шлях до нормалізації відносин, а також за всіма минулими угодами, без затримок і попередніх умов".

Процес діалогу за сприяння ЄС між Косовом та Сербією розпочався у 2013 році, але до цього часу було досягнуто незначного прогресу: більшість підписаних угод не виконують обидві сторони, а порушення домовленостей здебільшого залишаються безкарними.

"Лідери Косова і Сербії були запрошені взяти участь у зустрічі на підтримку діалогу, яка відбудеться в кулуарах засідання Європейської Ради наприкінці цього тижня", – сказав Стано.

Тим часом Курті, який виступає проти створення Асоціації сербських муніципалітетів, особливо після нещодавнього теракту, здійсненого сербськими воєнізованими формуваннями, виступив в Афінах, заявивши, що необхідно об'єднатися проти дестабілізаційних сил.

"Ми повинні об'єднатися як сила, що протистоїть дестабілізаційним елементам, які становлять велику загрозу для демократії", – заявив Курті.

Нагадаємо, у вересні на півночі Косова стались сутички зі стріляниною з боку озброєних невідомих людей, в результаті яких загинув косовський поліцейський. Приштина стверджує, що невідомі діяли за вказівкою Сербії, маючи намір дестабілізувати ситуацію в регіоні.

У відповідь на це НАТО посилив миротворчі сили в Косові, залучивши додаткових військовослужбовців із Великої Британії та Румунії й надіславши їм важке озброєння.

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