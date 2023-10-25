ЕС предложит новую модель для сербских муниципалитетов в Косово

Европейская комиссия намерена представить новое предложение по Ассоциации сербских муниципалитетов в Косово после недавних встреч в Приштине и в Белграде.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Euractiv.

Внешнеполитический представитель ЕС Петер Стано заявил во вторник, что Евросоюз пригласил главу косовского правительства Альбина Курти и президента Сербии Александара Вучича в Брюссель в четверг после визита в Приштину и Белград представителей Европейского Союза и стран-членов.

"Были обсуждены различные предложения и идеи, некоторые в письменном виде, и эти дискуссии будут продолжены. Это также включает современное европейское предложение по уставу Ассоциации муниципалитетов с сербским большинством", – сказал Стано.

Напомним, Приштина и Белград заключили Охридское соглашение 27 февраля в Северной Македонии, которое хоть прямо и не требует от Сербии признать независимость Косово, однако не позволяет ей выступать против вступления Косово в международные организации, такие как НАТО, ЕС или Совет Европы.

Соглашение также требует от Белграда признать косовские национальные символы, паспорта, дипломы и автомобильные регистрационные знаки. Зато Косово должно обеспечить надлежащий уровень самоуправления для своего этнического сербского населения.

18 марта 2023 года было согласовано приложение, которое охватывает имплементацию соглашения.

Стано добавил, что "от сторон ожидают быстрые шаги, чтобы доказать, что они привержены продолжению процесса нормализации, выполняя свои соответствующие обязательства по соглашению о пути к нормализации отношений, а также по всем прошлым соглашениям, без задержек и предварительных условий".

Процесс диалога при содействии ЕС между Косово и Сербией начался в 2013 году, но до сих пор был достигнут незначительный прогресс: большинство подписанных соглашений не выполняют обе стороны, а нарушения договоренностей в основном остаются безнаказанными.

"Лидеры Косово и Сербии были приглашены принять участие во встрече в поддержку диалога, которая состоится в кулуарах заседания Европейского Совета в конце этой недели", – сказал Стано.

Тем временем Курти, выступающий против создания Ассоциации сербских муниципалитетов, особенно после недавнего теракта, совершенного сербскими военизированными формированиями, выступил в Афинах, заявив, что необходимо объединиться против дестабилизирующих сил.

"Мы должны объединиться как сила, противостоящая дестабилизирующим элементам, которые представляют большую угрозу для демократии", – заявил Курти.

Напомним, в сентябре на севере Косово произошли столкновения со стрельбой со стороны вооруженных неизвестных людей, в результате которых погиб косовский полицейский. Приштина утверждает, что неизвестные действовали по указанию Сербии, намереваясь дестабилизировать ситуацию в регионе.

В ответ на это НАТО усилил миротворческие силы в Косово, привлекая дополнительных военнослужащих из Великобритании и Румынии и направив им тяжелое вооружение.

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