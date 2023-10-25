Боррель намекнул Орбану, что Венгрия может выйти из ЕС

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель напомнил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что никто не обязывает его страну быть членом Европейского Союза.

Об этом Боррель сказал во время общения на ежегодной конференции Центра европейских реформ "Европа и мир", пишет "Европейская правда".

Орбан отличился заявлением в годовщину подавления советскими войсками революции 1956 года, сравнив членство Венгрии в ЕС с советской оккупацией.

На это Боррель ответил, что не считает похожими эти две ситуации.

"Венгрия знает о советской оккупации. Я помню Будапешт 1956 года с русскими танками на улицах, мне было 9 лет... Честно говоря, я не вижу никакого сходства между советской оккупацией Будапешта и тем, что происходит в Берлемоне (штаб-квартира Еврокомиссии. – Ред.). Я не видел там ни одного танка, ни одного оружия", – сказал глава дипломатии ЕС.

"В любом случае – никто не обязывает Венгрию быть членом ЕС. Это свободный выбор", – добавил Боррель.

Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс накануне намекнул, что Венгрия такой, какой она стала при правлении Виктора Орбана, уже не должна была бы быть членом Евросоюза.

Напомним, недавно Орбан встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, после чего послы НАТО в Будапеште провели срочную встречу.