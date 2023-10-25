Парламент Угорщини відмовився розглянути ратифікацію вступу Швеції у НАТО

Парламент Угорщини у вівторок відхилив пропозицію провести голосування щодо схвалення заявки Швеції на вступ до НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Керівна угорська партія "Фідес" на чолі з прем'єр-міністром Віктором Орбаном з липня 2022 року гальмує заявку Швеції на приєднання до Альянсу, стверджуючи, що шведські політики говорять "відверту брехню" про стан демократії в Угорщині.

За словами опозиційної депутатки Агнеш Вадаї, у вівторок угорські депутати заблокували пропозицію про призначення голосування щодо ратифікації шведської заявки.

За її словами, наступний можливий час для голосування буде під час парламентської сесії, яка розпочнеться 6 листопада.

Угорські посадовці неодноразово заявляли, що їхня країна не буде останнім членом, який підтримає заявку Швеції.

Зволікання Угорщини і Туреччини розчарували інших союзників по НАТО, які швидко погодилися прийняти Швецію і Фінляндію до Альянсу після того, як країни відмовилися від свого багаторічного військового нейтралітету.

Нагадаємо, 23 жовтня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після кількох місяців зволікань скерував парламенту країни для ратифікації протокол про вступ Швеції до Північноатлантичного Альянсу.

Спікер турецького парламенту Нуман Куртулмуш заявив, що парламент вже найближчим часом може розглянути питання про схвалення заявки Швеції.

За даними Bloomberg, генсек НАТО Єнс Столтенберг хоче, щоб Швеція стала членом Альянсу не пізніше зустрічі міністрів закордонних справ НАТО, запланованої на 28-29 листопада.