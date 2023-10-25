Парламент Венгрии отказался рассмотреть ратификацию вступления Швеции в НАТО

Парламент Венгрии во вторник отклонил предложение провести голосование по одобрению заявки Швеции на вступление в НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Правящая венгерская партия "Фидес" во главе с премьер-министром Виктором Орбаном с июля 2022 года тормозит заявку Швеции на присоединение к Альянсу, утверждая, что шведские политики говорят "откровенную ложь" о состоянии демократии в Венгрии.

По словам оппозиционного депутата Агнеш Вадаи, во вторник венгерские депутаты заблокировали предложение о назначении голосования по ратификации шведской заявки.

По ее словам, следующее возможное время для голосования будет во время парламентской сессии, которая начнется 6 ноября.

Венгерские чиновники неоднократно заявляли, что их страна не будет последним членом, который поддержит заявку Швеции.

Промедление Венгрии и Турции разочаровали других союзников по НАТО, которые быстро согласились принять Швецию и Финляндию в Альянс после того, как страны отказались от своего многолетнего военного нейтралитета.

Напомним, 23 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после нескольких месяцев проволочек направил парламенту страны для ратификации протокол о вступлении Швеции в Североатлантический Альянс.

Спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш заявил, что парламент уже в ближайшее время может рассмотреть вопрос об одобрении заявки Швеции.

По данным Bloomberg, генсек НАТО Йенс Столтенберг хочет, чтобы Швеция стала членом Альянса не позднее встречи министров иностранных дел НАТО, запланированной на 28-29 ноября.