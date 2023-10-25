У Північному морі призупинили пошуки моряків, що зникли після зіткнення суден

Німецькі рятувальні служби призупинили пошуки чотирьох моряків, які зникли після зіткнення у Північному морі двох вантажних суден.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

У середу 25 жовтня рятувальники оголосили, що пошуково-рятувальну операцію зупинено.

Протягом дня і вечора зону аварії обстежували з суден та гелікоптерів, але чотирьох зниклих людей знайти не вдалося. Нове занурення до затонулого судна поки не планують, тому що умови цього не дозволяють – надвечір погода на морі дуже погіршилася.

У рятувальній службі вважають, що зниклі моряки могли вижити не довше як протягом 20 годин, і цей час вночі сплив.

Нагадаємо, аварія сталася близько 5 ранку 24 жовтня. За 12 морських миль (22 кілометри) на південний захід від архіпелагу Гельголанд зіткнулися вантажні судна – Polesie під прапором Багамських островів та Verity під прапором Британії. Verity після цього затонуло і лежить на глибині близько 30 метрів, члени екіпажу могли залишитися всередині.

Внаслідок нещасного випадку одна людина з Verity підтверджено загинула, двох врятували, четверо вважаються зниклими безвісти.

У зв'язку з інцидентом побоюються екологічної катастрофи через дизель, що був на борту судна. Міністр довкілля Нижньої Саксонії Крістіан Меєр у коментарі ЗМІ казав, що судно не розламалося на частини і витоку ще не було.