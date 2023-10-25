В Северном море приостановили поиски моряков, пропавших после столкновения судов

Немецкие спасательные службы приостановили поиски четырех моряков, пропавших после столкновения в Северном море двух грузовых судов.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

В среду 25 октября спасатели объявили, что поисково-спасательная операция остановлена.

В течение дня и вечера зону аварии обследовали с судов и вертолетов, но четырех пропавших людей найти не удалось. Новое погружение к затонувшему судну пока не планируют, потому что условия этого не позволяют – к вечеру погодные условия на море очень ухудшились.

В спасательной службе считают, что пропавшие моряки могли выжить не дольше 20 часов и это время ночью истекло.

Напомним, авария произошла около 5 утра 24 октября. В 12 морских милях (22 километрах) к юго-западу от архипелага Гельголанд столкнулись грузовые суда – Polesie под флагом Багамских островов и Verity под флагом Великобритании. Verity после этого затонуло, члены экипажа могли остаться внутри.

В результате несчастного случая один человек из Verity подтверждено погиб, двоих спасли, четверо считаются пропавшими без вести.

В связи с инцидентом опасаются экологической катастрофы из-за дизеля, который был на борту судна. Министр окружающей среды Нижней Саксонии Кристиан Мейер в комментарии СМИ говорил, что судно не разломилось на части и утечки еще не было.