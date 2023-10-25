Бельгія розшукує палестинця, який пригрозив "умерти мучеником" через загибель рідних у Газі

Бельгійська влада заявила в середу, що активно розшукує прохача притулку палестинського походження, який пригрозив, що хоче вчинити теракт.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на бельгійські ЗМІ

Брюссельська прокуратура заявила, що їй відомо про погрози, згадані в ЗМІ, і додала, що поліція розшукує його.

За даними видання Het Laatste Nieuws, 23-річний палестинець сказав Fedasil – бельгійській установі, яка відповідає за прийом шукачів притулку – про свій намір "померти як мученик, підірвавши себе".

Чоловік подав прохання про притулок у Бельгії 26 вересня. Наступного дня він повинен був подати заяву ще раз, але цього не сталося. Зрештою, у вівторок він прийшов до офісу Fedasil і, як повідомляють,"висловив бажання померти мученицькою смертю, оскільки дізнався, що вся його сім'я загинула в Газі".

Після цієї заяви всі поліцейські підрозділи країн Бельгії негайно почали його розшук, пише Le Soir.

Лише минулого тижня ісламський екстреміст застрелив двох шведських уболівальників у Брюсселі, перед початком матчу між Швецією та Бельгією. Влада заявила, що підозрюваний тунісець загинув під час поліцейської операції з його арешту.

Ці вбивства оголили неефективність урядового і судового апарату, який дозволив підозрюваному вільно розгулювати Брюсселем, незважаючи на те, що Туніс активно домагався його екстрадиції.

Минулими вихідними міністр юстиції подав у відставку через цей інцидент.

Після атаки в Брюсселі рівень терористичної загрози в Бельгії був підвищений до другого найвищого рівня, що означає, що загроза вважається "серйозною".