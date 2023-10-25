Бельгия разыскивает палестинца, который пригрозил "умереть мучеником" из-за гибели родных в Газе

Бельгийские власти заявили в среду, что активно разыскивают просителя убежища палестинского происхождения, который пригрозил, что хочет совершить теракт.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на бельгийские СМИ

Брюссельская прокуратура заявила, что ей известно об угрозах, упомянутых в СМИ, и добавила, что полиция разыскивает его.

По данным издания Het Laatste Nieuws, 23-летний палестинец сказал Fedasil – бельгийскому учреждению, которое отвечает за прием искателей убежища – о своем намерении "умереть как мученик, взорвав себя".

Мужчина подал прошение об убежище в Бельгии 26 сентября. На следующий день он должен был подать заявление еще раз, но этого не произошло. В конце концов, во вторник он пришел в офис Fedasil и, как сообщают, "выразил желание умереть мученической смертью, поскольку он узнал, что вся его семья погибла в Газе".

После этого заявления все полицейские подразделения стран Бельгии немедленно начали его розыск, пишет Le Soir.

Только на прошлой неделе исламский экстремист застрелил двух шведских болельщиков в Брюсселе, перед началом матча между Швецией и Бельгией. Власти заявили, что подозреваемый тунисец погиб во время полицейской операции по его аресту.

Эти убийства обнажили неэффективность правительственного и судебного аппарата, который позволил подозреваемому свободно разгуливать по Брюсселю, несмотря на то, что Тунис активно добивался его экстрадиции.

В минувшие выходные министр юстиции подал в отставку из-за этого инцидента.

После атаки в Брюсселе уровень террористической угрозы в Бельгии был повышен до второго наивысшего уровня, что означает, что угроза считается "серьезной".