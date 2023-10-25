Белый дом: Прекращение огня в Газе сейчас выгодно только ХАМАС

В Белом доме считают, что полное прекращение огня в секторе Газа только помогло бы боевикам ХАМАС.

Как пишет "Европейская правда", об этом сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге.

"Мы считаем, что прекращение огня сейчас пойдет на пользу только ХАМАС", – отметил он.

В то же время Кирби отметил, что в США хотят видеть "все меры для защиты гражданского населения", поэтому стоит рассмотреть возможность приостановить боевые действия.

По его словам, меры по защите мирного населения и паузы в операции – это не то же самое, что полное прекращение огня.

Накануне министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала приостановить боевые действия в секторе Газа, чтобы доставить гуманитарную помощь местному населению.

А президент США Джо Байден заявлял, что гуманитарная помощь не поступает в Газу достаточно быстро.