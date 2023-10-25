В Україні загинув доброволець з Румунії

В Україні загинув на фронті доброволець із Румунії, який воював у складі Інтернаціонального легіону.

Про це повідомляє Digi24 та інші румунські ЗМІ, пише "Європейська правда".

В МЗС Румунії підтвердили, що отримали від українських органів влади інформацію про загибель румунського громадянина.

27-річний Рудольф Віттман народився і виріс у місті Арад. Він цікавився військовою справою та близько 5 років провів у французькому Інтернаціональному легіоні, а після 24 лютого 2022 року вирішив їхати воювати на боці України.

Фото з Facebook-сторінки Віттмана

Люди, які знали його, кажуть, що він за рік в Україні вивчив українську мову. В Україні у нього залишилася дівчина Іванна.

Раніше у жовтні повідомляли про загибель в Україні добровольців з Естонії та Фінляндії.

Нагадаємо, у Грузії створили фонд підтримки добровольців "Грузинського легіону", які воюють на боці України.