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В Україні загинув доброволець з Румунії

Середа, 25 жовтня 2023, 14:33

В Україні загинув на фронті доброволець із Румунії, який воював у складі Інтернаціонального легіону. 

Про це повідомляє Digi24 та інші румунські ЗМІ, пише "Європейська правда". 

В МЗС Румунії підтвердили, що отримали від українських органів влади інформацію про загибель румунського громадянина. 

27-річний Рудольф Віттман народився і виріс у місті Арад. Він цікавився військовою справою та близько 5 років провів у французькому Інтернаціональному легіоні, а після 24 лютого 2022 року вирішив їхати воювати на боці України. 

Фото з Facebook-сторінки Віттмана
Фото з Facebook-сторінки Віттмана

Люди, які знали його, кажуть, що він за рік в Україні вивчив українську мову. В Україні у нього залишилася дівчина Іванна. 

Раніше у жовтні повідомляли про загибель в Україні добровольців з Естонії та Фінляндії.

Нагадаємо, у Грузії створили фонд підтримки добровольців "Грузинського легіону", які воюють на боці України. 

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