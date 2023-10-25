В Украине погиб доброволец из Румынии

В Украине погиб на фронте доброволец из Румынии, который воевал в составе Интернационального легиона.

Об этом сообщает Digi24 и другие румынские СМИ, пишет "Европейская правда".

В МИД Румынии подтвердили, что получили от украинских органов власти информацию о гибели румынского гражданина.

27-летний Рудольф Виттман родился и вырос в городе Арад. Он интересовался военным делом и около 5 лет провел во французском Интернациональном легионе, а после 24 февраля 2022 года решил ехать воевать на стороне Украины.

Фото из Facebook-страницы Виттмана

Люди, которые знали его, говорят, что он за год в Украине выучил украинский язык. В Украине у него осталась девушка Иванна.

Ранее в октябре сообщали о гибели в Украине добровольцев из Эстонии и Финляндии.

Напомним, в Грузии создали фонд поддержки добровольцев "Грузинского легиона", которые воюют на стороне Украины.