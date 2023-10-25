Парламент Туреччини почав розгляд заявки про вступ Швеції в НАТО

Комітет Великих національних зборів (парламенту) Туреччини з закордонних справ у середу отримав протокол про вступ Швеції до НАТО, підписаний президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це заявив спікер турецького парламенту Нуман Куртулмуш, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на турецьке інформагентство DHA.

Протокол передбачає вступ Швеції до Північноатлантичного Альянсу відповідно до ухваленого НАТО в липні 2022 року рішення.

Отримання протоколу профільним комітетом турецького парламенту означає початок його розгляду, який має завершитись спершу позитивним висновком комітету, а потім – голосуванням усіх членів Великих національних зборів.

Наразі невідомо, коли саме відбудеться це голосування, але генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив сподівання, що всі процедури для вступу Швеції в Альянс завершаться до кінця листопада.

Нагадаємо, 23 жовтня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після кількох місяців зволікань скерував парламенту країни для ратифікації протокол про вступ Швеції до Північноатлантичного Альянсу.

У липні на Вільнюському саміті НАТО Туреччина погодилась розблокувати процес ратифікації вступу Швеції до Альянсу в обмін на допомогу у зближенні з Європейським Союзом. Але тривалий час питання членства Швеції не зрушувало з місця.

Окрім Туреччини, заявку Швеції не ратифікувала і Угорщина.