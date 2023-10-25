Парламент Турции начал рассмотрение заявки о вступлении Швеции в НАТО

Комитет Великого национального собрания (парламента) Турции по иностранным делам в среду получил протокол о вступлении Швеции в НАТО, подписанный президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом заявил спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на турецкое информагентство DHA.

Протокол предусматривает вступление Швеции в Североатлантический Альянс в соответствии с принятым НАТО в июле 2022 года решением.

Получение протокола профильным комитетом турецкого парламента означает начало его рассмотрения, которое должно завершиться сначала положительным заключением комитета, а затем – голосованием всех членов Великого национального собрания.

Пока неизвестно, когда именно состоится это голосование, но генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что все процедуры для вступления Швеции в Альянс завершатся до конца ноября.

Напомним, 23 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после нескольких месяцев проволочек направил парламенту страны для ратификации протокол о вступлении Швеции в Североатлантический Альянс.

В июле на Вильнюсском саммите НАТО Турция согласилась разблокировать процесс ратификации вступления Швеции в Альянс в обмен на помощь в сближении с Европейским Союзом. Но долгое время вопрос членства Швеции не сдвигался с места.

Кроме Турции, заявку Швеции не ратифицировала и Венгрия.