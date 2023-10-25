МВС Німеччини: Заборона на підтримку ХАМАС буде реалізована дуже швидко

У Німеччині обіцяють швидко реалізувати заборону на підтримку ісламістського угруповання ХАМАС в країні.

Про це заявила представниця німецького міністерства внутрішніх справ, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesspiegel.

Наразі МВС Німеччини повним ходом працює над розпорядженнями про заборону ХАМАС і палестинської мережі Samidoun.

Зазвичай така процедура займає кілька місяців, однак у цьому випадку цей період буде "значно коротшим", додала представниця відомства.

Після кривавого нападу радикальних бойовиків на Ізраїль канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про заборону підтримки діяльності терористичної організації ХАМАС.

Він також пообіцяв дотримуватися "нульової толерантності" до антисемітизму, посилаючись на відповідальність перед Ізраїлем, враховуючи роль Німеччини у Голокості.

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