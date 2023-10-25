МВД Германии: Запрет на поддержку ХАМАС будет реализован очень быстро

В Германии обещают быстро реализовать запрет на поддержку исламистской группировки ХАМАС в стране.

Об этом заявила представительница немецкого министерства внутренних дел, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesspiegel.

Сейчас МВД Германии полным ходом работает над распоряжениями о запрете ХАМАС и палестинской сети Samidoun.

Обычно такая процедура занимает несколько месяцев, однако в этом случае этот период будет "значительно короче", добавила представительница ведомства.

После кровавого нападения радикальных боевиков на Израиль канцлер Германии Олаф Шольц объявил о запрете поддержки деятельности террористической организации ХАМАС.

Он также пообещал придерживаться "нулевой толерантности" к антисемитизму, ссылаясь на ответственность перед Израилем, учитывая роль Германии в Холокосте.

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