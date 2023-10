Іспанія закликала до гуманітарного перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС

Голова уряду Іспанії Педро Санчес у середу прямо закликав до зупинення бойових дій і припинення вогню між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС, аби забезпечити постачання гуманітарної допомоги в сектор Гази.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Санчес зазначив, що іспанський уряд рішуче засуджує напад ХАМАС на Ізраїль і підтримує право останнього на законну оборону, але також бере до уваги загибель "тисяч палестинських мирних жителів" протягом останніх двох тижнів.

Виконувач обов’язків прем’єра Іспанії вважає, що "гуманітарне припинення вогню" дозволить "терміново доставити гуманітарну допомогу в Газу на систематичній, постійній основі і пропорційно до надзвичайних потреб палестинського народу".

Me sumo a todas las voces, y en particular a la del secretario general de @UN, para que haya un alto el fuego humanitario en Gaza y entre la ayuda necesaria a la población palestina.



Todo mi respaldo a @antonioguterres. Tenemos que encontrar una via diplomática a este conflicto. pic.twitter.com/wdaBxYPu2N