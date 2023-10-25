Укр Рус Eng

Іспанія закликала до гуманітарного перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС

Середа, 25 жовтня 2023, 21:38

Голова уряду Іспанії Педро Санчес у середу прямо закликав до зупинення бойових дій і припинення вогню між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС, аби забезпечити постачання гуманітарної допомоги в сектор Гази.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Санчес зазначив, що іспанський уряд рішуче засуджує напад ХАМАС на Ізраїль і підтримує право останнього на законну оборону, але також бере до уваги загибель "тисяч палестинських мирних жителів" протягом останніх двох тижнів.

Прем'єр Британії проти всеосяжного припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС

Виконувач обов’язків прем’єра Іспанії вважає, що "гуманітарне припинення вогню" дозволить "терміново доставити гуманітарну допомогу в Газу на систематичній, постійній основі і пропорційно до надзвичайних потреб палестинського народу".

Заклик Іспанії пролунав на тлі дискусій між країнами Європейського Союзу про те, чи слід закликати до "гуманітарних пауз" між Ізраїлем і ХАМАС. Деякі європейські держави вважають, що заклик до припинення вогню може розглядатися як посягання на право Ізраїлю боротися з бойовиками.

Публічно Євросоюз не підтримує припинення вогню на Близькому Сході, оскільки ХАМАС продовжує завдавати терористичні ракетні удари по Ізраїлю.

А в Білому домі вважають, що повне припинення вогню в секторі Гази допомогло б тільки бойовикам ХАМАС.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Іспанія