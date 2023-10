Испания призвала к гуманитарному перемирию между Израилем и ХАМАС

Глава правительства Испании Педро Санчес в среду прямо призвал к остановке боевых действий и прекращению огня между Израилем и группировкой ХАМАС, чтобы обеспечить поставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Санчес отметил, что испанское правительство решительно осуждает нападение ХАМАС на Израиль и поддерживает право последнего на законную оборону, но также принимает во внимание гибель "тысяч палестинских мирных жителей" в течение последних двух недель.

Исполняющий обязанности премьера Испании считает, что "гуманитарное прекращение огня" позволит "срочно доставить гуманитарную помощь в Газу на систематической, постоянной основе и пропорционально чрезвычайным потребностям палестинского народа".

Me sumo a todas las voces, y en particular a la del secretario general de @UN, para que haya un alto el fuego humanitario en Gaza y entre la ayuda necesaria a la población palestina.



Todo mi respaldo a @antonioguterres. Tenemos que encontrar una via diplomática a este conflicto. pic.twitter.com/wdaBxYPu2N