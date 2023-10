Генсек НАТО прийняв прем’єра Молдови: Росія має вивести війська з Придністров’я

Генсек НАТО Єнс Столтенберг у четвер прийняв у штаб-квартирі Альянсу главу молдовського уряду Доріна Речана.

Про це Столтенберг розповів у своєму акаунті в Twitter (Х), пише "Європейська правда".

"Приємно зустрітися з Доріном Речаном, прем'єр-міністром нашої шанованої партнерки Молдови", – зазначив Столтенберг.

Він заявив, що НАТО повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність країни та закликає Росію "повністю вивести свої війська з вашої території".

Good to meet Prime Minister @DorinRecean of our valued partner #Moldova. #NATO fully supports your sovereignty & territorial integrity, and we call on Russia to fully withdraw its forces from your territory. You can continue to count on NATO's support. pic.twitter.com/2bNKmcDJTR