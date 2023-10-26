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Генсек НАТО прийняв прем’єра Молдови: Росія має вивести війська з Придністров’я

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Четвер, 26 жовтня 2023, 13:01

Генсек НАТО Єнс Столтенберг у четвер прийняв у штаб-квартирі Альянсу главу молдовського уряду Доріна Речана. 

Про це Столтенберг розповів у своєму акаунті в Twitter (Х), пише "Європейська правда". 

"Приємно зустрітися з Доріном Речаном,  прем'єр-міністром нашої шанованої партнерки Молдови", – зазначив Столтенберг. 

Він заявив, що НАТО повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність країни та закликає Росію "повністю вивести свої війська з вашої території".

Як повідомляла ЄП, у вересні заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане приїздив до Молдови з триденним візитом. 

Нагадаємо, Молдова – нейтральна держава, це закріплено у її конституції, а механізм зміни нейтрального статусу майже "невиконуваний".

Президентка Молдови Мая Санду зазначала, що вважає передчасним референдум у Молдові про нейтральний статус, з огляду на те, що соцопитування свідчать про незначну підтримку членства у НАТО. 

Детально на цю тему читайте у статті: Чому Молдова не хоче йти до НАТО та як планує здолати Придністров’я.

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