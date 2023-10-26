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Генсек НАТО принял премьера Молдовы: Россия должна вывести войска из Приднестровья

Четверг, 26 октября 2023, 13:01

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг принял в штаб-квартире Альянса главу правительства Молдовы Дорина Речана.

Об этом Столтенберг рассказал в своем аккаунте в Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

"Приятно встретиться с Дорином Речаном, премьер-министром нашего уважаемого партнера Молдовы", – отметил Столтенберг.

Он заявил, что НАТО полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность страны и призывает Россию "полностью вывести свои войска с вашей территории".

Как сообщала ЕП, в сентябре заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ приезжал в Молдову с трехдневным визитом.

Напомним, Молдова – нейтральное государство, это закреплено в ее конституции, а механизм изменения нейтрального статуса почти невыполним.

Президент Молдовы Майя Санду отмечала, что считает преждевременным референдум в Молдове о нейтральном статусе, учитывая то, что соцопросы свидетельствуют о незначительной поддержке членства в НАТО.

Подробно на эту тему читайте в статье: Почему Молдова не хочет идти в НАТО и как планирует одолеть Приднестровье.

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