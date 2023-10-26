Шведский суд оправдал эмигранта из России по подозрению в шпионаже

Шведский суд вынес оправдательный приговор в отношении эмигранта из России, которого обвиняли в шпионской деятельности против интересов Швеции и США.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

Речь идет о деле 60-летнего Сергея Скворцова, которого обвинили в сборе информации для российской военной разведки ГРУ в течение почти десяти лет. Мужчина прожил в Швеции 25 лет и с 2012 года имеет гражданство.

Скворцова задержали в прошлом году, он был под стражей 11 месяцев – до 9 октября, когда суд разрешил отпустить его.

Прокурор Хенрик Олин доказывал, что Скворцов действовал как "закупочный агент" ГРУ, указывая на многочисленные бизнес-контакты с лицами, которых спецслужбы подозревают в связи с российской разведкой. Для подсудимого требовали пять лет лишения свободы.

Окружной суд Стокгольма огласил приговор 26 октября и оправдал Скворцова.

Суд признал, что мужчина в значительной степени действовал именно так, как и доказывал прокурор, в частности, что его бизнес был платформой для приобретения высокотехнологичного оборудования с Запада для поставки в Россию. В то же время суд не увидел достаточных доказательств шпионской деятельности Скворцова.

"Для уголовной ответственности по этому обвинению нужно, чтобы целью деятельности было получение чувствительной, ценной информации о Швеции и США... Прокурор не сумел доказать, что намерением деятельности был сбор информации", – пояснили в коммюнике суда.

Напомним, на прошлой неделе в Швеции взяли под арест бывшего топ-военного страны и его жену, которая работает в военной структуре, занимающейся сигнальной разведкой.

Их подозревают в несанкционированном использовании секретных сведений.