Прем'єр Швеції хоче поговорити з Орбаном щодо схвалення заявки на вступ в НАТО

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив про плани поговорити з главою угорського уряду Віктором Орбаном щодо ратифікації шведської заявки на вступ в НАТО.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав перед зустріччю лідерів ЄС у Брюсселі, повідомляє SVT.

Крістерссон зазначив, що у нього "безумовно буде час поговорити" з Орбаном протягом днів, коли триває зустріч.

"Я з великою повагою ставлюся до того, що кожен окремий парламент і кожна країна НАТО повинні приймати свої власні рішення. Це стосується і Туреччини, і, звичайно, Угорщини", – додав шведський прем’єр.

Раніше в адміністрації Орбана заявили, що Угорщина очікує "пояснень" від Швеції, перш ніж парламент країни ратифікує протокол про її вступ у НАТО.

Як відомо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган цього тижня після кількох місяців зволікань скерував парламенту країни для ратифікації протокол про вступ Швеції до НАТО.

В угорській опозиції після того закликали негайно зібрати парламент для схвалення вступу Швеції, аби Угорщина не виявилася останньою країною у цьому процесі. Проте у парламенті відхилили пропозицію.

Угорщина і Туреччина – єдині країни, які ще не схвалили шведську заявку на вступ в НАТО.