Премьер Швеции хочет поговорить с Орбаном об одобрении заявки на вступление в НАТО

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил о планах поговорить с главой венгерского правительства Виктором Орбаном о ратификации шведской заявки на вступление в НАТО.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал перед встречей лидеров ЕС в Брюсселе, сообщает SVT.

Кристерссон отметил, что у него "определенно будет время поговорить" с Орбаном в течение дней, когда продолжается встреча.

"Я с большим уважением отношусь к тому, что каждый отдельный парламент и каждая страна НАТО должны принимать свои собственные решения. Это касается и Турции, и, конечно, Венгрии", – добавил шведский премьер.

Ранее в администрации Орбана заявили, что Венгрия ожидает "объяснений" от Швеции, прежде чем парламент страны ратифицирует протокол о ее вступлении в НАТО.

Как известно, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на этой неделе после нескольких месяцев проволочек направил парламенту страны для ратификации протокол о вступлении Швеции в НАТО.

В венгерской оппозиции после этого призвали немедленно собрать парламент для одобрения вступления Швеции, чтобы Венгрия не оказалась последней страной в этом процессе. Однако в парламенте отклонили предложение.

Венгрия и Турция – единственные страны, которые еще не одобрили шведскую заявку на вступление в НАТО.