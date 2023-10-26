Болгарський страховик хоче стягнути з Румунії 500 млн євро через закриття представництва

Болгарська страхова компанія Eurohold у четвер оголосила про намір стягнути через арбітраж у влади Румунії 500 мільйонів євро через "незаконну експропріацію" свого румунського представництва.

Про це йдеться в заяві Eurohold, яку цитує "Європейська правда".

Болгарська Eurohold Bulgaria AD та її материнська компанія Euroins Insurance Group EAD (EIG) офіційно поінформували уряд Румунії про намір подати в міжнародний арбітраж для захисту інвестицій у Румунії.

Вони прагнуть оскаржити рішення румунського фінансового регулятора ASF від березня цього року відкликати ліцензію в компанії Euroins Romania – румунського представництва Eurohold Bulgaria AD та найбільшого автостраховика країни.

Румунська влада тоді пояснювала рішення дефіцитом капіталу Euroins Romania в загальному розмірі понад 650 мільйонів євро, але Eurohold стверджує, що проблем із платоспроможністю компанії немає.

"Рішення ASF є свавільним, дискримінаційним і являє собою незаконну експропріацію, що є грубим порушенням міжнародного права. В результаті таких дій румунського регулятора Euroins Romania розпочала процедуру банкрутства, що завдало удару по бізнесу страхової групи в Румунії", – йдеться в заяві.

Кирил Бошов, генеральний директор Euroins Insurance Group, материнської компанії Euroins, повідомив порталу Euractiv, що сума позову становитиме щонайменше 500 мільйонів євро. За даними порталу, питання порушували під час нещодавньої зустрічі прем’єри Болгарії та Румунії.

Повідомлення про намір є першим кроком для ініціювання арбітражу між Eurohold та владою Румунії, але якщо румунська сторона погодиться задовольнити вимоги страховика, до судового спору справа може й не дійти.