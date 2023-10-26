Болгарский страховщик хочет взыскать с Румынии 500 млн евро из-за закрытия представительства

Болгарская страховая компания Eurohold в четверг объявила о намерении взыскать через арбитраж у властей Румынии 500 миллионов евро из-за "незаконной экспроприации" своего румынского представительства.

Об этом говорится в заявлении Eurohold, которое цитирует "Европейская правда".

Болгарская Eurohold Bulgaria AD и ее материнская компания Euroins Insurance Group EAD (EIG) официально проинформировали правительство Румынии о намерении подать в международный арбитраж для защиты инвестиций в Румынии.

Они стремятся оспорить решение румынского финансового регулятора ASF от марта этого года отозвать лицензию у компании Euroins Romania – румынского представительства Eurohold Bulgaria AD и крупнейшего автостраховщика страны.

Румынские власти тогда объясняли решение дефицитом капитала Euroins Romania в общем размере более 650 миллионов евро, но Eurohold утверждает, что проблем с платежеспособностью компании нет.

"Решение ASF является произвольным, дискриминационным и представляет собой незаконную экспроприацию, что является грубым нарушением международного права. В результате таких действий румынского регулятора Euroins Romania начала процедуру банкротства, что нанесло удар по бизнесу страховой группы в Румынии", – говорится в заявлении.

Кирил Бошов, генеральный директор Euroins Insurance Group, материнской компании Euroins, сообщил порталу Euractiv, что сумма иска составит не менее 500 миллионов евро. По данным портала, вопрос поднимали во время недавней встречи премьеры Болгарии и Румынии.

Сообщение о намерении является первым шагом для инициирования арбитража между Eurohold и властями Румынии, но если румынская сторона согласится удовлетворить требования страховщика, до судебного спора дело может и не дойти.