Лідери ЄС налаштовані підтримати "гуманітарні паузи" між Ізраїлем і ХАМАС

Лідери ЄС зустрічаються в четвер у Брюсселі на саміті, на якому, як очікують, вони підтримають заклик до "гуманітарних пауз" у бойових діях між Ізраїлем і ХАМАС.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що погіршення гуманітарної ситуації в Газі викликає серйозне занепокоєння, і лідери прагнуть полегшити доступ для людей до їжі, води, медичної допомоги, палива і притулку.

Вони сподіваються, що тимчасова пауза створить безпечніші умови для звільнення понад 200 заручників, захоплених бойовиками ХАМАС під час нападу 7 жовтня. Багато з тих, хто перебуває в полоні, мають європейське подвійне громадянство, в тому числі це громадяни Німеччини, Франції, Португалії та Нідерландів.

Країни-члени ЄС дотримуються різних поглядів щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту і це не дозволяє їм виступити єдиним фронтом.

Деякі мають застереження щодо заклику до паузи в бойових діях і стверджують, що це може розглядатися як обмеження права Ізраїлю на оборону. Зокрема, Німеччина та деякі інші країни не підтримують ідею єдиної гуманітарної паузи, оскільки вважають це занадто близьким до концепції припинення вогню, у той час як Ізраїль має право захищати себе від нападу.

Натомість серед країн ЄС є прихильники коротких перерв у бойових діях, заявив ВВС дипломат ЄС. "Пауза означає, що обидві сторони зупиняються назавжди, в той час як перерви є тимчасовими. Це короткі інтервали на кілька годин, щоб отримати допомогу", – сказали вони.

Німеччина, Австрія, Угорщина і Чехія зайняли тверду позицію підтримки Ізраїлю. Іспанія та Ірландія більш прихильні до палестинської сторони.

Кілька європейських лідерів здійснили дипломатичне турне Близьким Сходом. Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Франції Емманюель Макрон провели переговори з президентом Єгипту. Канцлер Австрії Карл Негаммер і прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала відвідали Ізраїль у середу.

Напередодні у Єврокомісії заявили, що Євросоюз не підтримує припинення вогню на Близькому Сході, оскільки ХАМАС продовжує завдавати терористичні ракетні удари по Ізраїлю.

А в Білому домі вважають, що повне припинення вогню в секторі Гази допомогло б тільки бойовикам ХАМАС.