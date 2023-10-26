Испания предлагает провести мирный саммит для решения конфликта между Израилем и ХАМАС

Исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес в четверг призвал к проведению международного мирного саммита для поиска долгосрочного решения кризиса между Израилем и группировкой ХАМАС.

Об этом Санчес сказал по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

По мнению главы испанского правительства, важно попытаться организовать "мирный саммит, на котором мы сможем направить усилия международного сообщества на достижение окончательного мирного соглашения между Израилем и Палестиной, предусматривающего создание двух государств".

Он также повторил свой призыв к "гуманитарной паузе" в боевых действиях между Израилем и ХАМАС с тем, чтобы в сектор Газа могла попасть гуманитарная помощь.

"Как премьер-министр Испании, я хотел бы, чтобы в гуманитарных целях произошло прекращение огня. Но если у нас нет такого условия – то хотя бы гуманитарной паузы для того, чтобы направить всю гуманитарную помощь, в которой срочно нуждается палестинское население", – сказал Санчес.

Лидеры ЕС встречаются в четверг и пятницу в Брюсселе на саммите, на котором, как ожидается, они поддержат призыв к "гуманитарным паузам" в боевых действиях между Израилем и ХАМАС.

Как известно, страны-члены Евросоюза придерживаются разных взглядов относительно израильско-палестинского конфликта, что не позволяет им выступить единым фронтом.

Некоторые имеют предостережения относительно призыва к "гуманитарной паузе" и утверждают, что это может рассматриваться как ограничение права Израиля на оборону. Германия, Австрия, Венгрия и Чехия заняли твердую позицию поддержки Израиля. Испания и Ирландия более благосклонны к палестинской стороне.

Накануне в Еврокомиссии заявили, что Евросоюз не поддерживает прекращение огня на Ближнем Востоке, поскольку ХАМАС продолжает наносить террористические ракетные удары по Израилю.