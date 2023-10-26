Шольц: Ізраїль дотримуватиметься міжнародного права під час бойових дій в Газі

Канцлер Німеччини Олаф Шольц переконаний, що Ізраїль буде дотримуватись норм міжнародного гуманітарного права під час операцій в Газі.

Про це він сказав перед зустріччю лідерів ЄС у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

"Ізраїль – демократична держава, яка керується гуманними принципами. І тому ви можете бути впевнені, що ізраїльська армія також буде поважати норми міжнародного права", – зазначив глава німецького уряду.

Шольц підкреслив, що на саміті ЄС "ми ще раз чітко дали зрозуміти, що підтримуємо Ізраїль у захисті своєї країни від жахливого нападу з боку ХАМАС".

Раніше французький президент Емманюель Макрон казав, що масштабна наземна операція Ізраїлю в Газі буде помилкою.

Ізраїль готується до наземного наступу в Газі після нападу з боку ХАМАС 7 жовтня. Він заявляє, що метою наступу є "знищення" угруповання, яке Ізраїль, США та інші країни вважають терористичною організацією.

Однак, за даними ЗМІ, Ізраїль погодився на прохання США відкласти наземну операцію в секторі Гази, аби американська сторона транспортувала до регіону додаткові системи протиповітряної оборони для захисту власних військ.